Problem w ulubionym kurorcie Polaków. Turyści czują się atakowani

Turyści zaczynają się irytować

Antalya to miejsce przepełnione atrakcjami i luksusowymi hotelami, które odznaczają się dobrym stosunkiem ceny do jakości. To także miejsce, gdzie trudno nie spotkać nachalnych handlarzy, naganiaczy, a nawet żebraków. Turyści są przez nich nagabywani od razu po wyjściu z samochodu. Kiedy odmawiają skorzystania z ich usług lub nie chcą dać datku, obsypywani są obelgami.