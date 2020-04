Pracownicy linii lotniczej w trakcie pandemii. Nagrali zabawne wideo

"Mamy najfajniejszą ekipę na świecie" - czytamy na oficjalnym profilu facebookowym linii lotniczej SAS pod postem, w którym udostępniono film z pracownikami tańczącymi na lotnisku. - "Naja, jedna z naszych stewardes, przejęła inicjatywę i stworzyła to fantastyczne wideo wraz z grupą współpracowników na lotnisku w Kopenhadze".

Nagrali zabawne wideo

Na filmie pracownicy skandynawskiej linii tańczą w terminalu lotniska i w samolocie do piosenki Eltona Johna "I'm still standing" (ang. nie poddaję się/jestem wytrwały). Na końcu piosenka jest wyciszona i słychać jak śpiewają zmienioną wersję tekstu - "I'm still flying", czyli "ja wciąż latam".