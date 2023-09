Przedłuż sobie lato. Najlepsze pomysły na ucieczkę od jesiennej aury

Wyspa Kos stała się znana dzięki Hipokratesowi, który się tam urodził i nauczał. To trzecia co do wielkości wyspa Archipelagu Dodekanez. Jej powierzchnia wynosi 290 km kw., co czyni ją łatwą do eksplorowania. Miłośnicy trekkingu powinni wybrać się na górę Dikeos, której szczyt znajduje się 843 m n.p.m. Fani historii powinni odwiedzić m.in. kompleks Asklepiejon, gdzie w starożytności znajdowało się sanatorium poświęcone Eskulapowi, synowi Apolla. Asklepios to opiekun wyspy i patron sztuki lekarskiej.