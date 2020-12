Świat. Przełomowe porozumienie między Izraelem i Bahrajnem

Przełomowe porozumienie Izraela i Bahrajnu

Jak informuje Izraelskie Rządowe Centrum Turystyki, porozumienie to jest pierwszą oficjalną umową między Izraelem, a państwami arabskimi w dziedzinie turystyki. Zawiera szereg punktów dotyczących dwustronnej współpracy między rządami a sektorem prywatnym oraz zachęca do rozwijania różnych jej rodzajów m.in. dla rodzin, biznesowej czy SPA i wellness. Prozumienie ustanawia wspólną radę pod przewodnictwem ministrów, która będzie regularnie obradować w celu promowania działań biur podróży, linii lotniczych, touroperatorów i innych przedstawicieli branży turystycznej.

Minister Farkash-Hacoen oświadczyła, że ​​będzie intensywnie pracować nad otwarciem możliwości podróży do Izraela dla turystów z Bahrajnu najszybciej, jak to możliwe. "Rządy podpisują traktaty, ale ludzie tworzą pokój. Dlatego tak ważne jest podpisanie dwustronnego porozumienia turystycznego. Zachęcamy do podróżowania między naszymi krajami, a ludzi - do spotkań i interakcji. Łączymy dwie kultury. W ten sposób przyczyniamy się do utrzymania trwałego pokoju" - powiedziała.