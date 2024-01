Przyszli w majtkach na lotnisko. Turyści dali popis

Internauci uznali to za brak szacunku dla lokalnej kultury

Głosy w tej sprawie były mocno podzielone. Część internautów uznała, że takie zachowanie to całkowity brak szacunku dla kultury kraju. "Rzygać mi się chce, jak to widzę" - komentowali niektórzy. Inni zaś uznali, że to nic takiego i że nie ma z czego robić sensacji.