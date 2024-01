Wyjątkowy widok na niebie nad Polską. Mało kto wie, jak nazywa się to zjawisko

Przyroda potrafi zaskakiwać. Przekonali się o tym szczęściarze, którzy we wtorek 30 stycznia znajdowali się w okolicach powiatu międzyrzeckiego w województwie lubuskim. Tam bowiem chmury odegrały na niebie wyjątkowy spektakl. To, co się zadziało, przypomina dziurę w niebie, z której wystaje coś w rodzaju ciemnego leja.