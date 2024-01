Znają tożsamość osób, które zginęły w Karkonoszach. Szukają świadków

- Na początku było trochę mylnych informacji, wiele zgłoszeń. Informacje o 2, 3, 4 osobach poszkodowanych. Ratownicy ostatecznie po przeszukaniu całego terenu zdarzenia odnaleźli dwie osoby, te dwie osoby zginęły. Był to upadek ze szczytu Śnieżki aż do dna Kotła Łomniczki, ok. 900 m - powiedział PAP Adam Tkocz, p.o. naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR.