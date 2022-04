Ramadan w Dubaju. Dubaj w ramadanie

Dla osoby, która ma niewiele wspólnego z islamem, brzmi to jak coś nie do przeskoczenia. Co gorsza, wiele osób myśli, że gdy w kraju islamskim panuje ramadan, to turyści nie mogą czuć się swobodnie. W krajach, które są nastawione na ruch turystyczny - nic bardziej mylnego. Choć w kwietniu w Dubaju temperatury przekraczają 30 st. C. i żar dosłownie leje się z nieba, to jest to doskonały czas na wizytę w tym emiracie właśnie ze względu na ramadan i towarzyszący mu klimat.