Rekordowe zainteresowanie Afrykarium. "Gdyby nie było kolejek, to by znaczyło, że nie warto iść"

Gigantyczne kolejki do Afrykarium

O popularności obiektu świadczy fakt, że w sezonie codziennie przed obiektem ustawiają się gigantyczne kolejki. - Żeby kupić bilet trzeba stać ok. godzinę. W upale to nie do zniesienia, ale i tak staliśmy - mówi pan Patryk, który wysłał nam zdjęcia kolejki, która przed obiektem ustawiła się 11 sierpnia. - Gdyby nie było kolejek, to by znaczyło, że nie warto iść.