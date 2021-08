Bilety do aquaparku wykupione na dwa tygodnie do przodu. "Byłam w szoku"

Jeśli więc planujemy wyprawę do aquaparku w Redzie, to rada jest jedna - bezpieczniej jest wybrać się tam w słoneczny dzień. Nie stracimy czasu na stanie w ogonku do kasy, a i na basenach będzie luźniej - nie będziemy więc musieli toczyć wojen o pontony i czekać w kolejkach do zjeżdżalni.