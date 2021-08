Karkonosze. Ogromna kolejka do Wąwozu Kamieńczyka

- Na sam wodospad od góry można podejść bez problemu, ale jest też opcja zejścia w dół. Wówczas dostaje się kaski, bo kamienie mogą spaść na głowę - opowiada pani Patrycja. - Gdy ruszaliśmy na szlak ok. godz. 10, to kolejka w dół była gigantyczna, ok. 14 była niewiele krótsza. My odpuściliśmy, ale ludzie mówili, że trzeba czekać godzinę, albo i dłużej, nim się wejdzie.