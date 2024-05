Religia świętej wody. Ta wyspa słynie z wyjątkowych rytuałów

"Tirta Empul to w dosłownym tłumaczeniu Świątynia Wody Wypływającej z Ziemi. Już od X wieku przybywają tutaj wierni, aby oczyścić się w rytuale melukat. Na centralnym dziedzińcu świątyni ok. trzydziestu źródeł wpływa do dwóch prostokątnych basenów, gdzie kąpiący się odbywają rytuał oczyszczenia, polegający na włożeniu rąk pod każdy strumień wody, z wyjątkiem dwóch, zarezerwowanych dla zmarłych" - czytamy na portalu planetescape.pl.