Remont pochłonął ponad 10 mln zł. "Tu jest ogromny potencjał. Tylko wyobraźnia nas ogranicza"

Budzę się przed godz. 7, chwytam za zasłony, by wpuścić do pokoju trochę słońca i zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem nie obudził mnie śpiew ptaków rodem z "Kopciuszka". Może za chwilę przylecą, by pościelić po mnie łóżko - myślę w duchu. Ale to nie bajka, choć można by tak pomyśleć, bo Zamek Wielkopolski w Rokosowie mógłby spokojnie w bajce grać pierwsze skrzypce.