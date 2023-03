Rewolucja w czasie indyjskiego rytuału. Robot zastąpi żywe stworzenie

Słonie podczas indyjskiego rytuału

PETA, czyli pozarządowa organizacja działająca na rzecz etycznego traktowania zwierząt, zwróciła uwagę na ważny problem. Mianowicie chodzi o to, że zwierzęta podczas rytuałów Pudźi i głośnych festiwali doznają wielkiego stresu. Co więcej, słonie często są przewożone w złych warunkach oraz uderzane kijami, przez co doznają poważnych ran. W takich sytuacjach zdarza się nawet, że zdenerwowane zwierzę atakuje tłum i w konsekwencji rani ludzi.