Rezerwacje na dwa lata do przodu. Ośrodki przeżywają oblężenie

- Podczas pierwszego zebrania rodziców w tym roku szkolnym, nauczycielka w klasie mojego syna zaproponowała wyjazd edukacyjny śladami m.in. Czesława Miłosza do Krasnogrudy, gdzie znajduje się dwór rodziny poety oraz do Centrum Dialogu w Sejnach na Suwalszczyźnie - opowiada nam Alicja Hirsz, mama 15-latka z gdańskiego liceum. - Byłam bardzo zaskoczona, kiedy okazało się, że nie tylko uczniowie, ale i rodzice nie są w większości zainteresowani tego typu wyjazdem. Spora grupa naciskała na wycieczkę zagraniczną, gdzieś do ciepłych krajów, na plaże. A kiedy nauczycielka podkreśliła, że wyjazd szkolny musi mieć jednak walory edukacyjne, usłyszeliśmy od jednej z mam: no dobrze, to podjadą na jeden dzień do jakichś ruin we Włoszech czy w Grecji i będzie załatwione.