Długi weekend listopadowy. Zakopane ma konkurencję

Ten pierwszy termin to zdecydowanie okazja do rodzinnych, nostalgicznych spotkań, dlatego miejsca noclegowe w całym kraju nie odnotowują zbyt dużego zainteresowania wynajmem. Za to drugi termin jest mocno pożądany, choć wciąż jest w czym wybierać. Został do niego tylko miesiąc, dlatego z dnia na dzień miejsc zacznie ubywać.