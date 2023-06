Rezydencja polskiego Kopciuszka. Poznajcie jeden z najbardziej niesamowitych pałaców w Polsce

Nowa opiekunka Joasi prowadziła dom bardzo bogatemu, acz wywodzącemu się z biedoty Karolowi Goduli. Bezdzietny mężczyzna, choć zarządzał 15 kopalniami i miał ogromne posiadłości ziemskie, uchodził za dziwaka, ponieważ jako młody człowiek przeżył straszny wypadek, wskutek czego został okaleczony. Jego twarz i część ciała były zdeformowane i oszpecone, przez co ludzie się go bali, a on sam stał się wielkim samotnikiem.