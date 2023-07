Rosjanie uwielbiają ten kraj. Polaków też nie brakuje

Państwo położone na granicy Azji i Europy cieszy się ogromną popularnością wśród turystów, a to za sprawą pewnej pogody, mnogości atrakcji oraz siatki hoteli z bogatą ofertą all inclusive. Dzięki temu od stycznia do maja br. odwiedziło je aż 14,03 mln obcokrajowców. Jeśli do tego dodamy przyjazdy Turków mieszkających poza granicami swojej ojczyzny, liczba ta wzrośnie aż do 15,6 mln.