Rozsypane gwoździe na trasie w Tatrach. Turystka była w szoku

Według nieoficjalnych informacji podawanych przez Portal Tatrzański 5 września sprzedano więcej biletów do Tatrzańskiego Parku Narodowego niż 15 sierpnia. Turystów nie brakuje, a góry w tym roku cieszą się wyjątkową popularnością wśród urlopowiczów.

Rozsypane gwoździe na trasie w Tatrach

Nie wszystkim się to może podobać. Jak donosi portal "Tatromaniak", w rejonie Tatrzańskiej Łomnicy, dokładniej przy osiedlu Tatrzańskie Matlary, kobieta znalazła na poboczu rozsypane gwoździe, które miały uszkodzić opony wczasowiczów.

"Trochę pozbieraliśmy rano, bo zauważyliśmy już po wyjściu z samochodu, a resztę po powrocie z trasy. Ostrzegaliśmy przy tym wracających do samochodów turystów, z których większość była Słowakami, aby zobaczyli, czy nie mają pod samochodami rozsypanych gwoździ. Niestety też musieli zbierać. Gestami dziękowali za ostrzeżenie, kiedy odjeżdżaliśmy. Przykre to wszystko, ale mam nadzieję, że ktoś za to odpowie" – opowiadała Agnieszka, świadek wydarzenia w rozmowie z "Tatromaniakiem".