Ryanair stawia na loty krajowe. Jest zupełnie nowe połączenie!

Nowe połączenie do Trójmiasta

Najwięcej emocji wzbudza nowe połączenie nad morze. Do Gdańska polecimy w tym roku tanimi liniami z Lublina. Dla mieszkańców Trójmiasta jest to z kolei świetna okazja do spędzenia długiego weekendu w stolicy województwa lubelskiego z wypadem np. do Zamościa czy Kazimierza Dolnego. Część turystów skróci sobie tak też z pewnością podróż w Bieszczady.