Wizz Air z nową trasą. Jest naprawdę egzotyczna

Z Polski na Sri Lankę przez Dubaj

Niestety pasażerowie z Polski, którzy chcieliby skorzystać z połączenia Wizz Air z Katowic do Abu Zabi, a później lecieć z tym samym przewoźnikiem na Sri Lankę będą musieli obejść się smakiem. Połączenie z Polski do ZEA czeka wakacyjna przerwa od końca maja do 26 września.