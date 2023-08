Narodziny wyjątkowego zwierzęcia. Taki przypadek to rzadkość

Aktualnie samica i jej młode przebywają w osobnej klatce, z dala od publiczności i najprawdopodobniej nie zmieni się to w najbliższych tygodniach. Władze ogrodu zoologicznego planują pokazać zwierzaki odwiedzającym, dopiero kiedy skończą trzy miesiące. Póki co dostępu do nich nie ma nawet ojciec, bowiem samce pumy potrafią zabijać swoje młode potomstwo. Opiekunowie także ograniczają kontakt ze zwierzętami do minimum, by niepotrzebnie nie stresować matki.