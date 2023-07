Europejskie San Francisco, czyli jak odkryłam jedno z najpiękniejszych miast na świecie

Dzisiejsze Santander jest cenione za staranny kontrast historii i nowoczesności. Jest to obecnie jedno z najbardziej inteligentnych miast w Europie. Władze miasta od prawie dekady angażują się w technologię jako narzędzie wzrostu i rozwoju w celu poprawy jakości życia swoich mieszkańców. Inteligentne miasta to podstawa rozwoju, w którym technologia odgrywa fundamentalną rolę. Kantabryjska stolica jest dziś wielkim miejskim laboratorium w dziedzinie IoT, od angielskiego "Internet Of Things", czyli "Internet rzeczy".