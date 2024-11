Nawet kilkanaście złotych za godzinę parkowania. Nowe stawki w polskim mieście dobiją turystów

Aby skorzystać z drugiej taryfy konieczne będzie figurowanie w miejskiej bazie podatników – tzw. ID Poznań i posiadać kartę OK Poznań. Opłaty w parkomatach odbywałyby się poprzez aplikacje mobilne oraz kartę. Co istotne, niższa taryfa obowiązywałaby tylko na jeden numer rejestracyjny pojazdu, który byłby wpisany do systemu.