Nie takiego długiego weekendu się spodziewali. "Wierzymy, że sytuacja ulegnie poprawie"

Miał być szał, ale szału nie ma. Polacy wcale nie rzucili się na długi weekend. W turystycznych miejscowościach wciąż jest mnóstwo wolnych miejsc. - Mimo że zainteresowanie wyjazdami na długi weekend listopadowy jest o ok. 7 proc. większe niż przed rokiem, to do rekordowego jednak dużo brakuje - mówi Karol Wiak z serwisu Nocowanie.pl.