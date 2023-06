Blady strach w Hurghadzie. Mnóstwo nowych zabezpieczeń

Podobnego zdania jest Hossam Helmy, ekspert ds. nurkowania z Marsa Alam. Podczas sympozjum na temat przeciwdziałania kryzysom w sektorze turystycznym Helmy przyznał, że propozycja zakładania siatek wokół plaż nie jest słuszna, gdyż rekiny żyją w swoim środowisku od Hurghady przez Safagę, aż do granicy z Egiptu z Sudanem. - One tam po prostu są, czy to się nam podoba, czy nie - podkreślił Helmy.