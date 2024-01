Rekin u wybrzeży Hurghady. Ma 13 metrów długości

- Rekin wielorybi jest jednym z największych stworzeń morskich i chociaż jest rekinem, jest pokojowo nastawiony do człowieka. To przyjazny rekin, bo... nie ma zębów - mówi z uśmiechem dr Mahmoud Maaty, badacz z Narodowego Instytutu Nauk o Morzu i Rybołówstwa w Hurghadzie. - Bahloul reaguje pozytywnie na turystów. Pozwala się do siebie zbliżyć. Stanowi atrakcję turystyczną w obszarach nurkowych, a jego prędkość sięga 8 km/h - dodaje.