Niezwykłe zjawisko w Egipcie. Oznacza jedno

- Dynastie Państwa Środka, a w zasadzie architekci żyjący w latach od 2033 p.n.e. do 1786 p.n.e., budowali świątynię Karnak w zupełnie innej osi niż, leżące tuż obok, starożytne miasto Teb. Wszystko po to, by tego jednego dnia w roku słońce wstawało "w sercu" tego niezwykłego kompleksu sakralnego, podkreślając jego wyjątkowość i boskość - powiedział Mustafa Al-Saghir.