Pojechałam sama do arabskiego kraju. Niebieskie oczy to prawdziwy wabik

Mężczyzna, którym kompletnie nie byłam zainteresowana, skomentował mój wygląd (niebieskie oczy to w arabskim świecie prawdziwy wabik dla płci przeciwnej). Grzecznie podziękowałam i chciałam pójść w swoją stronę. Ten zaszedł mi drogę, zasypując pytaniami. Skąd jestem, co robię w Maroku, jak długo zostanę itp. Do tego sypał komplementami. Próbowałam uciąć rozmowę, jednak wszelkie próby zdawały się jeszcze bardziej "nakręcać" mojego rozmówcę. Mężczyzna uparcie wynajdywał coraz to nowe tematy do rozmowy i szedł za mną. Nie nawiązywał żadnej interakcji fizycznej, ale nie mogłam się go pozbyć. W końcu powiedziałam, że jestem zmęczona jego towarzystwem i chciałabym dalej spacerować bez "asysty". Nie przyjął tego do wiadomości. Nie mógł zrozumieć, dlaczego nie chcę z nim rozmawiać. Dobrych kilkanaście minut zajęło proszenie go, by zostawił mnie w spokoju. W końcu zagrałam kartą, która zdawała się zawsze działać na lokalsów. "Mam chłopaka" - rzuciłam. I w tym samym momencie mężczyzna zawrócił się na pięcie i poszedł w odwrotnym kierunku. Od tej pory ten argument towarzyszył mi niemal bez przerwy.