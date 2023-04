Jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. "Można się z łatwością zakochać"

To idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych, zorganizowania romantycznego rejsu łodzią czy odkrywania usytuowanych nad brzegiem zabytkowych miasteczek. Piękne położenie u podnóża Alp oraz przyjazny, łagodny klimat zachęcają do spędzenia tu wakacji czy kupna nieruchomości. A fotogeniczność tego miejsca doceniana jest również przez przemysł filmowy. Poznajcie bliżej jezioro Como.