Polka mieszka w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. "Uwielbiam styl życia la dolce vita"

Mimo że dni stają się krótsze, to jest to jeszcze czas na pływanie i cieszenie się słońcem, a zachody słońca w tym okresie bywają bardzo malownicze. Dla pasjonatów trekkingu to najlepszy moment na spacer malowniczą Ścieżką Bogów [szlak pieszy wiodący z Ageroli-Bomerano do Nocelle – red.] czy innymi licznymi szlakami górskimi. Nie sposób nie wspomnieć tu o mitach. Ścieżkę tę mieli przebyć greccy bogowie, aby uratować Ulissesa przed syrenami na wyspie Li Galli, a ich biegnące stopy wyżłobiły ślady w skałach. Z wysokogórskiej promenady otoczonej śródziemnomorskimi zaroślami można podziwiać niesamowite widoki na wybrzeże Amalfi. Nie byłam w stanie ich sobie wyobrazić kiedy w liceum czytałam w Pieśni XII Odysei Homera o spotkaniu Ulissesa z syrenami... A dziś już wiem doskonale co znaczą.