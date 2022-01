Srebrna Góra, czyli jedna z najbardziej malowniczych miejscowości Dolnego Śląska

Sporą atrakcją w tym regionie są bez wątpienia także trasy enduro, będące częścią Strefy MTB Sudety. To największy w Polsce system górskich tras rowerowych, liczący łącznie aż 550 km. Wytyczono je na obszarze rozciągającym się od Kochanowa aż do Barda. Jednak nawet osoby, które nie interesują się tym sportem, nie będą zawiedzione pobytem w Srebrnej Górze. Pamiętajmy, że do dyspozycji turystów jest też gęsta sieć szlaków turystycznych na terenie Gór Sowich.