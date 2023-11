Na pograniczu Europy i Azji. Miasto, w którym zakochasz się bez pamięci

W Tbilisi nie można też przegapić instagramowej willi. Chociaż ten niebieski domek jest często pojawiającym się tłem w media społecznościowych, to wielu odwiedzających Tbilisi przeocza ten zakątek. Ukryty z dala od głównych dróg Starego Miasta na ulicy Ietim-Gurji Str. 4/9 jest prawdziwą perłą miejskiej architektury. W tym drewnianym obiekcie znajduje się obecnie apartament do wynajęcia o nazwie "Apartment in Old Tbilisi".