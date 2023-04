Niezwykła atrakcja na Majorce. "Prawdziwe eldorado"

Z dowolnej części wyspy dojazd na miejsce zajmuje ok. 40 minut. Sineu znajduje się również na popularnym odcinku trasy kolejowej z Palmy do Manacor. W każdym kierunku kursują, co godzinę szybkie i komfortowe pociągi. Autobusy kursują do wiosek wokół Sineu. W środy (dzień targowy) autobusy i pociągi są przepełnione.