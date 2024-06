Rowerem przez Bornholm. To łatwiejsze niż myślisz

Duńska wyspa słynie z łagodnego klimatu, który sprawia, że jazda na rowerze jest przyjemna przez większą część roku. Średnia temperatura latem wynosi około 20 st. C, a zimą rzadko spada poniżej 0 st. C. Dzięki temu Bornholm jest idealny do zwiedzania na dwóch kółkach od wiosny do jesieni.