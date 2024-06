Niezwykłe miejsca w Turcji. Ich historia robi wrażenie

Skarb odkryli tureccy chłopi, którzy kopali na jednym ze wzgórz w okolicach miasta. To, co znaleźli w jednej z jaskiń, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. I nie chodzi tu o mumię, którą także odkryli, ale o ilości złotych przedmiotów, które skrywały skały. Wieść szybko rozniosła się po okolicy i zanim do Ikiztepe przybyli archeolodzy i naukowcy, to grobowiec został już spustoszony. W czasie, gdy żandarmeria poszukiwała zaginionych precjozów, specjaliści badali ocalałe przedmioty, określali wiek mumii i próbowali ustalić, kim była.