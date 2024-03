Niezwykłe jaskinie i wodospady w Bieszczadach. Nie każdy wie, że istnieją

Do wodospadu od chaty prowadzi ścieżka oznaczona białymi kwadratami z zieloną przekątną. Po około 1,5 km docieramy do największego wodospadu w Bieszczadach. Bardzo łatwo dostępny i nie wymagający wysiłku sprawia, że mogą odwiedzić go wszyscy chętni, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. Wszyscy odwiedzający stwierdzają, że miejsce to przynosi spokój i odprężenie. Natomiast tym, którzy posiadają więcej czasu i sił zachęcam do kontynuowania wycieczki aż do szczytu Dwernik-Kamień, skąd rozpościerają się przepiękne widoki na panoramę Bieszczadów.