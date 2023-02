Islandia. Wszystko, co może cię zabić na najpiękniejszej wyspie świata

Cała okolica wyglądała, jakby ją zasypał jakiś pył. Brud czy też wszechogarniająca szarość przykrywały okolicę. Nie było to jednak nic innego tylko najnormalniejszy w świecie deszcz. W najbardziej deszczowej miejscowości wyspy trudno bowiem dojrzeć słońce. Wielu podróżnych przybywających do tego malowniczego kraju z podobną trudnością dostrzega czyhające tu na nich zagrożenia. Islandia to wprawdzie kraina niczym z baśni, jednak bardzo szybko bajka potrafi zmienić się tutaj w dramat. Aby uniknąć totalnego thrillera potrzeba nam jednego — wiedzy o tym, na co mamy być gotowi.