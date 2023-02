Pociąg na trasie: Londyn – Paryż, czyli weekend w dwóch wielkich stolicach Europy

Powłóczyłem się pieszo całą drogę od Montmartre to Louvru tylko po to, aby liznąć co nieco z elegancji Paryża. A do słynnego muzeum muszę, podobnie jak to bywało z Londynem, zawitać specjalnie, aby spędzić w nim wiele godzin. Tego dnia zasiadłem jedynie przy jego słynnej piramidzie i pomyślałem o wszystkich tych dziełach, które zobaczy, gdy wrócę tam ponownie.