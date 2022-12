Miasto z serialu Netflixa. Ile kosztuje tam weekend?

Ceny biletów lotniczych są bardzo zróżnicowane. Przykładowo za rejs w pierwszy weekend po Nowym Roku, w dniach 6-8 stycznia z Polski do Paryża trzeba zapłacić około 415 zł. Mowa o bilecie dla jednej osoby, w dwie strony. Z kolei już następne styczniowe weekendy wypadają znacznie korzystniej dla turystów, bowiem na lot 13-15 stycznia wydamy około 250 - 270 zł. Takie rejsy obsługiwane są przez przewoźnika Ryanair lub WizzAir. Co ciekawe, znacznie bardziej opłaca się przesunąć sobie weekend i wydłużyć go, wylatując np. w sobotę, a wracając w poniedziałek lub wtorek. Wtedy za lot Ryanairem zapłacimy około 210 - 230 zł.