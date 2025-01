Jako pierwsi swój zimowy wypoczynek rozpoczną 20 stycznia uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego. Tydzień później dołączą do nich wypoczywający z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a następnie - od 3 lutego do 16 lutego - z mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ostatnia tura ferii, od 17 lutego, obejmie województwa: lubelskie, pomorskie, podkarpackie, śląskie oraz łódzkie.

- Do rozpoczęcia ferii zimowych pozostał jeszcze tydzień, ale już dziś możemy mówić o tym, że powinny być one lepsze od ubiegłorocznych - mówi Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl. - W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku rezerwacji jest o ponad 50 proc. więcej. O pełnym sukcesie zadecydują tak naprawdę nadchodzące tygodnie. Wszystko w dużej mierze będzie też uzależnione od pogody. A z nią, jak wiadomo, nawet w górach bywa różnie - podkreśla ekspertka.