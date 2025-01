Tam będą największe tłumy w ferie. Nie tylko Zakopane i Karpacz

Tegoroczne ferie rozpoczynają 20 stycznia dzieci z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego . Tydzień później dołączą do nic uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 3 lutego dwutygodniową przerwę zaplanowano w dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim. Jako ostatnie wypoczywać będą - od 17 lutego do 2 marca br. - dzieci z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego

- Ferie zimowe w Polsce to czas, który coraz częściej zachęca do odkrywania nowych miejscowości. Wśród najpopularniejszych destynacji niezmiennie królują Zakopane i Karpacz, które oferują liczne atrakcje, świetną infrastrukturę oraz niepowtarzalny klimat - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Jednak w ostatnich latach coraz więcej turystów decyduje się na wybór innych miejsc, takich jak Krynica-Zdrój, Wisła, czy Białka Tatrzańska. To dowód na to, że polskie kurorty stale się rozwijają, oferując różnorodne możliwości zarówno dla narciarzy, jak i osób poszukujących relaksu w otoczeniu górskiej natury - dodaje ekspert.