Bilety za złotówkę. Jedno województwo wprowadziło wyjątkową promocję

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami. W pierwszym turnusie odpoczywać od zajęć szkolnych będą m.in. dzieci z młodzież z małopolskich szkół. W tym czasie, czyli dokładnie od 18 stycznia do 2 lutego, będą mogli skorzystać z wielkiej promocji.

Możliwość podróżowanie pociągami regionalnymi za symboliczną złotówkę to efekt specjalnej oferty biletowej wprowadzonej przez samorząd województwa małopolskiego. Marszałek Łukasz Smółka poinformował, że zarząd regionu zdecydował o ponownym uruchomieniu specjalnej oferty na ferie zimowe, aby zachęcić młodych mieszkańców do korzystania z transportu kolejowego oraz promować kolej jako ekologiczny środek transportu.

Opłata za bilet wynosi 1 zł niezależnie od długości trasy, co ma zachęcić młodzież do eksplorowania regionu i korzystania z usług kolei na co dzień.