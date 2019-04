Sandal Resorts rozdaje darmowe wakacje. 7 dni na Karaibach

Sandal Resorts zorganizował konkurs, w którym wygrać można darmowe wycieczki w rejony Karaibów. Tydzień w raju wygrać mogą matki, pielęgniarki, nauczyciele i członkowie wojska . Wakacje spędzą w luksusowych kurortach.



Maj to miesiąc pełen uroczystości. Stany zjednoczone obchodzą wówczas m. in. Dzień Matki, Narodowy Dzień Pielęgniarek, Tydzień Uznania dla Nauczyciela oraz Narodowy Miesiąc Uznania Wojskowego. Osoby obchodzące swoje święto mogą zgłaszać się do konkursu, w którym do wygrania mają rajskie wakacje w ekskluzywnych hotelach.