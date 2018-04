Rajskie wakacje na Karaibach. Tańsze niż myślisz

Dla wielu z nas Karaiby są symbolem prawdziwie rajskich wakacji. Kojarzą się z pięknymi plażami, lazurową wodą, kolorowymi drinkami, wspaniałą pogodą… i zabójczymi, dla większości Polaków, cenami za możliwość pławienia się w tym luksusie.

Faktycznie wakacje na Karaibach z pewnością nie będą tanie, ale absolutnie nie muszą też kosztować majątku . Jeśli wybierzemy odpowiedni termin wyjazdu i spędzimy trochę czasu na wyszukaniu atrakcyjnych cenowy ofert, za wypoczynek w tym egzotycznym zakątku świata zapłacimy nie więcej niż za wakacje na Wyspach Kanaryjskich czy we Włoszech .

Pierwszy spory wydatek to oczywiście ceny biletów lotniczych. Za dotarcie na Dominikanę czy Jamajkę zapłacimy minimum 3-4 tys. zł. Chyba, że zdecydujemy się na podróż z przesiadkami, albo wypoczynek na mniej popularnych wyspach.

Najtańszą bramą do Karaibów wydaje się Martynika. Ta zachwycająca wyspa, która jest jednym z departamentów Francji, od kilku lat bardzo licznie odwiedzania jest nie tylko przez Francuzów, ale także turystów z innych części Europy. Włodarze wyspy zareagowali błyskawicznie, rozbudowując sieć połączeń, co przełożyło się też na spadek cen. Dziś, oczywiście z przesiadką, dolecimy na Martynikę z Warszawy za niecałe 1800 złotych, co jeszcze kilka lat temu było ułamkiem kwoty, jaką trzeba było wysupłać na taką podróż. Z Paryża natomiast zdarzają się loty nawet za 1000 złotych!