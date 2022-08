Seria pogryzień przez foki. "Wszyscy myślą, że to miłe stworzenia"

Foki kaspijskie - inaczej nazywane nerpami kaspijskimi - występuje endemicznie w Morzu Kaspijskim. Są to zwierzęta o pokaźnych rozmiarach, bowiem samice osiągają długość 140 cm, a samce nawet ok. 150 cm. Mogą one ważyć do prawie 90 kg. Noworodki osiągają długość od 65 do 80 cm i ciężar około 5 kg. Posiadają ubarwienie w ciemne plamy na szarym tle.