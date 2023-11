Sezon narciarski na horyzoncie. Widać pierwsze problemy

W okresie przedświątecznym, czyli do 24 grudnia br., za karnet całodzienny zapłacimy 150 zł (ulgowy 140 zł), a pięciodniowy 635 zł (ulgowy 585 zł). W terminie świąteczno-noworocznym, czyli od 25 grudnia br. do 7 stycznia 2024 r., za karnet trzeba będzie zapłacić 170 zł (ulgowy 160 zł), a pięciodniowy 745 zł (ulgowy 685 zł). Z kolei od 8 stycznia do 10 marca 2024 r., czyli także podczas ferii zimowych, cena skipassu to 160 zł (ulgowy 150 zł). Za pięciodniowy karnet zapłacimy 685 zł (ulgowy 635 zł).