Boże Narodzenie w górach. Polacy proszą o skutery śnieżne i pościel z adamaszku

Jak dodaje ekspert, na ten moment jest nawet cztery razy więcej rezerwacji niż w tym samym okresie przed rokiem. - To dobry prognostyk, szczególnie że do świąt jeszcze ponad miesiąc, a Polacy przyzwyczaili nas, że lubią zarezerwować nocleg na ostatnią chwilę. Jeśli nasze prognozy się sprawdzą, to istnieje szansa, że uda się powrócić do dobrych danych sprzed czasów pandemii - zauważa.