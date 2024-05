Słowackie hity na wakacje. Niezapomniane przeżycia gwarantowane

Do najbardziej atrakcyjnych miejsc na Słowacji należy Tatrzański Park Narodowy, w którym odwiedzający mogą w pełni cieszyć się pieszymi wędrówkami. Jest to najstarszy park narodowy na Słowacji, posiadający ponad 600 kilometrów oznakowanych szlaków turystycznych. Większość z nich prowadzi na dziewięć szczytów górskich Tatr Wysokich. Pozostałe dwanaście szczytów można zdobyć tylko w towarzystwie przewodnika górskiego - i to właśnie to przeżycie Slovakia Travel poleca wszystkim kochającym przygodę.