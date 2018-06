Słowenia. Niedoceniana perła Europy

Słowenia obchodzi aktualnie Rok Pszczoły. Co ciekawego warto się dowiedzieć o tym zielonym kraju przed przyjazdem na wakacje?

Słowenia – wakacje wśród zieleni

Słowenia jest środkowoeuropejską republiką o wyżynnym oraz górzystym krajobrazie. Powierzchnia tego pięknego kraju to 43% ziemi uprawnej oraz prawie w połowie lasy. Z tego właśnie powodu Słowenia uznawana jest za jedno z najbardziej zielonych państw na całym świecie. To także lider w dziedzinie ochrony dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego. Bogactwo słoweńskiej przyrody zapiera dech w piersiach, a widoki urozmaicają porośnięte dzikimi kwiatami góry, takie jak Alpy Julijskie , jeziora, rzeki, kotliny, winnice, ogrody botaniczne, pasieki (pszczoły są w Słowenii owadami prawnie chronionymi!), źródła termalne w znanych uzdrowiskach (łącznie 15 certyfikowanych), trasy rowerowe, wyżej położone szlaki turystyczne. Część miast pozamykana jest dla ruchu samochodowego, a popularnym środkiem transportu są rowery elektryczne. Lubianą rozrywką na Słowenii jest rafting, canyoning, standup paddling oraz różnego rodzaju spływy kajakami. Krajobrazy są wspaniałe, a architektura niewielkich miasteczek z dachówkami o barwie ochry do złudzenia przypomina miejscami piękną Wenecję .

Słowenia – Riwiera Słoweńska

Słowenia dysponuje jedynie kilkudziesięciokilometrowym dostępem do Morza Adriatyckiego. Zachodnia część kraju to właśnie region Primorska, zachodzący geograficznie na półwysep Istria w Chorwacji, usytuowany nieopodal Włoch, będący kiedyś częścią Austro-Węgier. Nad Zatoką Triesteńską znajdziemy takie miejscowości Riwiery Słoweńskiej, jak Piran, Ankaran (bliziutko Triestu), Izola czy portowe miasteczko Koper, którego historia sięga starożytności. W tych nadmorskich kurortach mnóstwo jest hoteli o dobrym standardzie, położonych bezpośrednio przy plaży z fantastycznymi widokami na pełne morze. A pogoda w Słowenii sprzyja wypoczynkowi na plaży, zwłaszcza w najcieplejszych miesiącach w roku – czerwcu z 25 st. C w ciągu dnia i wodą morską o temperaturze 21 st. C, lipcu (odpowiednio 28 i 23 st. C), sierpniu (27 i 25 st. C) oraz wrześniu (24 i 23 st. C). Noce latem są dosyć ciepłe, a każdego dnia doświadczymy od 7 do 9 godzin pełnego nasłonecznienia.